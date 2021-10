Cette dernière exposition avait accueilli 12 300 visiteurs en six mois. La Crea lance dès à présent une nouvelle exposition : "Reconversions, l’architecture industrielle réinventée" Haute-Normandie débutera le mardi 18 mars et se poursuivra jusqu'au lundi 18 mai. Cette exposition illustre la richesse et la diversité des reconversions industrielles en Haute-Normandie. Rendez-vous à la Fabrique des savoirs de la CREA 7 cours Gambetta à Elbeuf