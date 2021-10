76540. Sorties : que faire à Rouen ce week-end ?

SPECTACLES

Le palmarès de Rire en Seine

Né il y a 5 ans, le festival a pour ambition de diffuser l’humour populaire dans le département : une tâche ardue selon Mathilde Guyant, directrice du projet. “Nous voulions présenter un humour alternatif en pendant aux têtes d’affiche, les seules à être représentées localement”. Mais cette initiative ne cesse de prendre de l’ampleur, le festival proposant cette année 19 spectacles. “L’humour s’y exprime sous des formes variées : café théâtre, boulevard, humour musical, jeune public et opéra”, explique t-elle “Et la richesse de ce festival repose aussi sur le choix de présenter à la fois des maîtres de l’humour comme Albert Meslay ou Manuel Pratt mais aussi des artistes émergeants tels Vincent Dedienne soutenu par Laurent Ruquier, Ali Bougheraba et Nadia Roz”. Ces deux derniers, acclamés lors des précédentes éditions, viennent présenter leur nouvelles créations.

Pratique : Du 13 mars au 11 avril, dans l’agglo de Rouen. Tél. 09 83 46 07 43. www.rirenseine.fr

Les stars du cirque Fratellini

Le cirque Fratellini et ses stars sont de retour : placides lamas, puissants tigres, clowns facétieux, chats agiles et habiles acrobates surprendront encore le public.

Pratique : Du vendredi 14 au dimanche 16 à 15h. Au parc du chapitre à Bihorel. Tarif 5€. Tél. 06 51 40 46 15

Je brûle, un passé re-composé

Marie Payen dresse une fresque épique, aventure intérieure d’une héroïne qui pour se construire, recompose son passé dans une rêverie monstrueuse.

Pratique : Du jeudi 13 au samedi 15 mars. Chapelle Saint Louis à Rouen. Tarifs 6 à 14€. Tél. 02 35 98 45 05

THEATRE

Des souris et des hommes

Jean-Philippe Evariste, Philippe Ivancic et Anne Bourgeois signent en 2002 une mise en scène fidèle au roman de Steinbeck. Plébiscitée par le public, la pièce poursuit ensuite, année après année, une longue tournée. A travers l’amitié improbable de George et Lennie, des saisonniers de l’époque de la grande dépression, à travers le drame qui couve, l’espoir perce : “Steinbeck réussit avec des mots très simples à suggérer le lien très fort qui unit ces deux êtres, c’est ce qui m’a tout de suite plu dans cette pièce”, avoue Jean-Philippe Evariste. “George et Lennie redonnent espoir à ceux qu’ils croisent et qui veulent bien s’intéresser à eux et à leur rêve”. La mise en scène sobre, opte pour un décor minimaliste pour mieux focaliser sur l’humain, car dans cette pièce très fidèle au roman, la tension dramatique se suffit à elle-même.

Pratique : Mercredi 19 mars à 20h30. Le Rive Gauche à Saint-Etienne-du-rouvray. Tarifs 15 à 25€. Tél. 02 32 91 94 94

La rose et le musicien

Ce théâtre d’ombre conçu par la Cie des grandes Z’oreilles raconte l’histoire d’un tsigane dont le violon magique peut transformer les roses en princesses.

Pratique : 15, 16 et 19 mars. Théâtre du présent, à Mont-Saint-Aignan. Tarifs 0 à 9€. Tél. 06 71 80 71 98

T‘es ouf ou quoi?

Cette pièce écrite par Emmanuelle Billy évoque le quotidien de Léonie, une petite fille qui, à cause de son handicap mental subit le regard de l’autre.

Pratique : Jeudi 20 mars à 19h. Le Sillon à Petit-Couronne. Tarif 3€. Tél. 02 32 11 53 55. A partir de 7 ans.

Extrémités : la roue tourne

Trois circassiens, dont l’un est en fauteuil, parcourent un décor instable dans des acrobaties réglées avec minutie pour un résultat surprenant. Un trio de choc.

Pratique : 14, 15 et 16 mars. Cirque Théâtre d’Elbeuf. Tarifs 5 à 19,5€. Tél. 02 32 13 10 50

MUSIQUE

Le Soviet Suprem rassemble

A coups de marteau, de faucille, de bons mots, et de mélodies balkaniques, Sylvester Staline et John Lenine ressuscitent l’impétuosité de l’âme russe.

Pratique : Samedi 15 mars à 20h30. Espace culturel Mitterand à Canteleu. Tarifs 7/11€. Tél. 02 35 36 95 80

Le quatuor à corde Hermès

Formés au conservatoire de Lyon, les jeunes membres de ce quatuor prometteur ont été remarqués à la renommée Young Concert artists à New-York en 2012.

Pratique : Mardi 18 mars à 20h30. Amphithéâtre Axelrad à Mont-St-Aignan. Tarifs 8 à 25€. Tél. 09 63 50 19 61

Récital d’orgues à St Clément.

L’association des Amis de l’Orgue de Saint Clément organise le 8e festival Poésies dédié à l’instrument et sélectionne des œuvres phares du répertoire classique.

Pratique : Du 9 au 30 mars. Eglise St Clément, à Rouen. Entrées libres. Infos sur orguesrouen.blogspot.fr

Le véritable trésor de Don Pasquale

Oeuvre de Donizetti composée en 1843 dans sa période parisienne, Don Pasquale est aujourd’hui considérée comme l’œuvre la plus aboutie du compositeur, mais stigmatise également l’évolution des mœurs matrimoniales : “le véritable trésor que le cupide Don Pasquale découvrira, c’est l’amour vrai. Le mariage cesse alors d’être considéré comme le moyen de transmettre ou de conserver un patrimoine, mais annonce l’amour romantique”, explique Frédéric Roels. Pour magnifier l’œuvre de Donizetti, dans la pure tradition italienne, le metteur en scène Andra Cigni opte pour une machinerie complexe et des effets grandioses. “L’univers de Norina est fleuri et printanier, alors que celui de Don Pasquale est froid”. Ce dernier est interprété par un jeune chanteur lauréat du concours mondial de chant Biennal qui sera vieilli pour l’occasion.

Pratique : 14, 18 et 20 mars à 20h, 16 mars à 16h. Théâtre des Arts. Tarifs 10 à 65 €. Tél. 02 35 98 74 78

EXPOSITION

Mangapolis.

Dans le cadre du mois de l’architecture, la Maison de l’architecture évoque les mégalopoles mythiques du japon, telles qu’elles sont élaborées dans les mangas à travers l’univers de six auteurs nippons. Rues grouillantes et grattes-ciels audacieux au menu.

Pratique : Du lundi au samedi. Maison de l’architecture, 111 Boulevard de l’Yser, à Rouen. Entrée libre.