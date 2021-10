Finances locales : Rouen apparaît dans un nouveau classement de L'Express

Dans son nouveau classement, sorti mercredi 12 mars et réalisé en collaboration avec le Forum pour la gestion des villes, L'Express s'est intéressé à quatre aspects des finances locales des communes de plus de 100.000 habitants : dette, taxe foncière, taxe d'habitation et épargne des villes. Rouen se classe 37e sur 41 pour le taux d'épargne par habitant (8,2%) et l'évolution de la taxe foncière entre 2007 et 2013 (+0.05%). Elle est 34e concernant la dette (1.680€ par habitant, +0,19% entre 2008 et 2013) et 20e pour la taxe d'habitation (+0.03% lors du dernier mandat).

A noter que L'Express a classé les communes selon l'évolution des impôts locaux sur ces six dernières années, ce qui occulte un autre aspect plus parlant pour les contribuables : leur montant moyen. Ainsi, Rouen présente une taxe d'habitation parmi les plus modérées (888€) et une taxe foncière (1.147€) dans la moyenne.