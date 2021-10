France-Angleterre U19 : les Bleuets concèdent le match nul aux Anglais

Football avec les championnats d'Europe des moins de 19 ans en Basse Normandie. Et on revient sur l'événement du week-end. L’équipe de France des moins de 20 ans a concédé le point du match nul dans les tous derniers instants de la rencontre face à l’Angleterre. Score final: un but partout dans la soirée du samedi 24 juillet au stade Villemer à Saint-Lô.

Un résultat qui permet aux hommes du sélectionneur Francis Smerecki de conforter leur première place en tête du groupe A et donc d’assurer leur qualification pour la demi finale du championnat d’Europe des moins de 19 ans qui se jouera mardi 27 juillet au stade Michel d'Ornano à Caen.

Bonus AUDIO / Francis Smerecki ne cachait pas sa satisfaction à l’issue de la rencontre. Des propos recueillis par Maxence Gorreguès pour Tendance Ouest.