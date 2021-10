Notre table caennaise : La Pizzeria Médicis

Le pré carré qui s’offre sur l’arrière de la Médicis, sur la placette de la rue Vauquelin, demeure certainement l’un des plus agréables de la capitale bas-normande, car abrité du vent.



Tarif attrayant le midi

Avec le changement de propriétaire survenu au début de l’année, l’intérieur de cette célèbre table caennaise a connu quelques transformations. Les tonalités jaunes et rouges ont laissé place à la discrétion du gris. Et si le four a déménagé, les pizzas qui y sont préparées sont toujours aussi savoureuses. Normal, le chef lui n’a pas bougé.

A midi, la maison propose une formule plat-dessert attrayante à 9,50 €, d’autant que le service sait reconnaître les clients pressés de ceux qui le sont moins. Toujours précieux pour une pause entre 12h30 et 13h30 !

Lors de mon passage, j’ai pu savourer un sauté de canard aux champignons avec son gratin de pommes de terre que j’avais préféré aux plus traditionnelles tagliatelles carbonara. Quant au dessert, les deux boules de glace parfumée au choix s’imposaient compte tenu de ce décor toscan. A la carte, le tiramisu demeure un incontournable apprécié et appréciable.

Pratique. 23 rue Vauquelin. Tél. 02 31 86 08 09.