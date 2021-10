Le Rouennais Romain Hébert crée son label de musique

Pendant deux ans ils joueront ensemble dans la cave de la maison familiale. La guitare est déjà son instrument de prédilection, il apprend à en jouer en autodidacte.

Adepte du “Noise”

A 20 ans, il entre aux Beaux-Arts et découvre le mouvement musical “Noise” (“bruit” en anglais). Ce genre de musique expérimentale se pratique avec ou sans instrument. Il met en place ses premiers projets solo, toujours à la guitare. Il en possède sept dont une superbe Vigier, exposée dans le salon. Sans compter ses amplis et une vingtaine de pédales d’effets. “Au début, je n’osais pas dépenser mais dès que j’ai eu mon premier job, j’ai investi dans du matériel de bonne qualité.”

A 24 ans, tout en suivant une licence d’anglais, il va aux cours du soir dans une école d’improvisation jazz. Il s’imprègne de ces influences variées mais reste fidèle au Noise. En 2010, il crée son propre label, baptisé Ikebukuro Dada, en hommage à l’artiste japonais Merzbow, très connu par les connaisseurs... D’abord confidentiel, son label attire de plus en plus de monde. “J’ai été pris de court, les premiers projets manquaient d’homogénéité, notamment au point de vue esthétique. Aujourd’hui, je crée moi-même les visuels pour plus de cohérence”. Depuis sa création, le label a produit une cinquantaine de projets.

Les amateurs de Noise se retrouvent régulièrement au cours de festivals. “Nous avons tous des backgrounds musicaux différents mais toutes les musiques poussées à l’extrême peuvent devenir du Noise. Certains pensent que ce n’est que du bruit mais nous pensons que la musique n’a pas besoin de base rythmique”. Romain jouera sur la scène de Bruitisme II en juillet à Nancy.