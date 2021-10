14118. Pollution de l'air : Niveau rouge dans le Calvados

La valeur de 80 μg/m3 correspond au seuil d’alerte de la population, seuil au-delà duquel il existe des effets limités et transitoires pour

la santé des personnes sensibles ainsi que l’ensemble de la population en cas d’exposition de courte durée. Ce seuil a été dépassée sur 3 stations de mesures du réseau Air C.O.M sur le département du Calvados ces dernières heures, mercredi 12 mars.

Au vu de la situation anticyclonique marquée, cet épisode de pollution pourra durer quelques jours.

Les recommandations de la Préfecture pour les personnes sensibles :

Les adultes et les enfants avec des problèmes cardiaques ou pulmonaires et les personnes âgées devraient réduire voire éviter les activités physiques et sportives intenses.

Les personnes asthmatiques peuvent ressentir le besoin d’utiliser leur médicament inhalé plus fréquemment. Veuillez cependant à respecter les recommandations du médecin.