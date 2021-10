Malaise autour de la programmation de Madness au festival Beauregard

Coup dur pour le festival Beauregard. Le groupe Madness prévu en tête d'affiche sur la scène du festival semblerait être absent. Un malaise pour le festival hérouvillais à quelques jours de l'annonce complète de la programmation 2014. C'est le groupe qui a communiqué cette nouvelle sur leur site internet officiel ici

"It has come to our attention that 3 French festivals (Beauregard, Musilac and Carcassone) have incorrectly announced that we would be playing there this year. This is not and has never been the case."

"Il a été porté à notre attention que 3 festivals français (Beauregard, Musilac and Carcassone) nous avaient injustement annoncés et que nous jouerions là bas cette année. Ce n'est pas et ça n'a jamais été le cas".

Voici la réaction des organisateurs du Festival