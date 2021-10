Deux voitures volées en deux jours : un homme arrêté à La Glacerie

Le 8 mars vers 3h du matin, un homme s'est introduit par effraction dans une concession de Tourlaville. Le cambrioleur s'est emparé des clés d'une BMW série 1 avant de partir au volant du véhicule. L'alarme de la concession s'étant déclenchée, un équipage de la Brigade Anti-Criminialité (BAC) s'est rendu sur place. La voiture volée a été repérée au niveau du rond-point André Malraux.

Une brève course-poursuite s'est ensuite engagée à l'issue de laquelle, le voleur a fini sa course sur un talus. L'homme a été placé en garde à vue, où il a nié les faits, prétextant des problèmes de mémoire.

Garage et maison cambriolés

Le lendemain, un nouveau vol avec effraction est commis dans un garage de La Glacerie, avec le même procédé. Vers minuit et demi, les policiers sont appelés pour un autre cambriolage sur la commune, où un homme serait entré par effraction chez une personne âgée. Ils procèdent aux premières constatations et repèrent, à proximité, le voleur de la BMW. Un contrôle permet de retrouver sur lui des indices qui le relient au vol du garage de la Glacerie et chez la personne âgée.

A nouveau placé en garde à vue, l'homme a été déféré devant le parquet de Cherbourg, lundi 10 mars.