Rouen : la grogne des étudiants en santé

L'article 39 de la loi de juillet 2013 permet aux établissements scolaires qui le souhaitent de proposer une expérimentation pour l'intégration des élèves dans les études médicales. C'est ainsi que 14 Universités françaises ont proposé différents dispositifs. Parmi elles, l'Université de Rouen, qui propose une Licence parallèle à la Première Année Commune aux Etudes de la Santé (PACES). Dès septembre, la nouvelle Licence Sciences Pour la Santé ouvrira ses portes à 120 étudiants (maximum) à l’UFR de Médecine-Pharmacie de Rouen, permettant ainsi aux étudiants d’accéder aux formations médicales (médecine, pharmacie, odontologie et maïeutique) par une voie autre que la PACES via un dispositif de passerelles. Un dispositif pas tout à fait au goût des étudiants de santé, qui se mobilisent depuis quelques semaines pour une meilleure organisation. Sciences Pour la Santé 6% du Numerus Clausus des quatre filières seront ouverts aux étudiants de L2 et 9% aux étudiants de L3.

Pour cela, pas de concours comme pour la PACES, puisque l'intégration dans la filière choisie se fera sur dossier et entretien oral. Les étudiants devront avoir obtenu une note moyenne d'au minimum 12/20 sur l'année scolaire pour être admissible. L'entretien oral sur 20 points évaluera la motivation du candidat et son projet professionnel. "Le Numerus Clausus à la sortie de la PACES ne représentera que 85% de ce qu'il est actuellement", indique Maxime Dumont, président de l’association étudiante ACEMR.

“Une licence expérimentale. Le but est de recruter différemment, de diversifier le recrutement des études médicales car la PACES n'est pas performante”, souligne Sabine Ménager, vice-présidente de la commission formation et de la vie universitaire. Et pas franchement plebiscité par les étudiants. “Ils veulent procéder à une sélection à l’entrée puisqu'il n'y a que 120 places, ce qui est illégal, s’insurge Maxime. Rien n’est prêt pour accueillir les étudiants à la rentrée, il n’y a pas de programme détaillé, et les poursuites d’études ne sont pas organisées”. Depuis la création du projet, les étudiants se mobilisent. "Nous avons déjà permis d'éviter une sélection à l'entrée sur mention au baccalauréat", rappelle le jeune étudiant. Ce que réclament ces étudiants, ce n’est pas l’annulation de cette Licence, “nous ne pouvons rien y faire, mais simplement qu’elle soit mieux organisée”. Car initialement, l'ouverture de cette Licence était prévue pour septembre 2015 mais a été (précipitamment aux yeux des étudiants) avancée d'une année. Quant aux débouchés de cette Licence, ils semblent flous.

"Cette Licence devrait déboucher sur un Master en Sciences, sur une insertion professionnelle ou sur une école d'ingénieur", explique Maxime Dumont. Le son de cloche du côté de la commission formation et de la vie universitaire : "Cette Licence n'est pas du tout faite pour préparer des concours d'écoles et pas conséquent, les futurs diplômés ne sont pas destinés à entrer dans des écoles d'ingénieurs", explique Sabine Ménager. Le ton monte et rien ne semble apaiser les tensions.