"Le CHU est nimbé dans un nuage flottant : c'est le signe qu'une pollution de l'air est en train d'arriver..." La Basse-Normandie devrait subir ces prochains jours les conséquences de trop fortes émissions en polluants : c'est ce que nous prédit Christophe Legrand, directeur de l'agence bas-normande de surveillance de l'air, près de Caen :

Pollution de l'air en Basse-Normandie : "Il faut un effort quotidien, et de tous"

Un constat que Christophe Legrand fait de plus en plus souvent, lorsque le beau temps est au rendez-vous et que les masses d'air bougent peu. "La pollution que nous émettons en brûlant des déchets verts ou en conduisant nos voitures reste toute proche de nous". Une journée comme ce mardi 11 mars, on estime entre 10 000 et 50 000 le nombre de particules de toutes sortes de polluants que l'on retrouve dans un centimètre cube d'air, soit l'équivalent... d'un bouchon de stylo bille.

Il faut tous agir, et de manière continue, sur nos émissions de polluants, plaide Christophe Legrand :

Des seuils d'urgence devraient être bientôt mis en place au niveau national : ils permettront aux préfets de région de pouvoir davantage imposer certaines mesures.

Les prévisions et les bons gestes à adopter en cas de pollution sont à retrouver sur le site internet air-com.asso.fr