Vols dans les cabanons de jardins : appel à victimes dans le Cotentin

Tondeuse, panier en osier, robot SEB, débroussailleur orange, taille-haie orange, vélos, coupe-bordure, poêle à pétrole, chaise en bois pour bébé, moto-bineuse, motoculteur, poste à souder, pompe à eau, petit grill Moulinex, petit grill SEB, chaises en bois pliantes, couverts et vaisselle : voici autant d'objets dérobés dans des cabanons de jardins et résidences du Cotentin, entre 2011 et 2013.

La gendarmerie recherche des victimes de ces vols par effractions qui ne se sont pas encore fait connaître des autorités, qui résident sur les secteurs de Cherbourg, Les Pieux, Sainte-Mère-Eglise et Beaumont-Hague.

Elles sont invitées à téléphoner au 02.33.88.74.18 afin de prendre contact avec les enquêteurs.