Itinéraire sur les routes du débarquement

Prenez à Ouistreham la direction de Courseulles vers Sword beach jusqu'au musée n°4 Commando de Ouistreham et découvrez l'histoire des 177 Français libres débarqués à Colleville-Montgoméry. Un peu plus loin, le site Hillman est un réseau de blockhaus qui permit aux Allemands de reprendre leur souffle et de retenir les Alliés.





Toujours à Ouistreham, entrez dans l'ancien quartier général allemand tranformé en étonnant musée du mur de l'Atlantique. A Douvres-la-Délivrande, le musée Radar rappelle l'importance cruciale de cette installation pendant la guerre. En vingt minutes, vous atteindrez le centre de Juno Beach à Courseulles-sur-mer qui valorise le rôle parfois oublié des Canadiens dans la grande bataille.





Plus à l'ouest, on s'intéressera, au musée de Gold Beach de Ver-sur-mer, à l'implication des Britanniques. Dernière étape, Arromanches et son musée relatent l'histoire de l'incroyable défi que fut la construction et l'exploitation du port artificiel dont une partie reste encore visible. Tout proche, le cinéma circulaire Arromanches 360° rend un ultime hommage aux Vétérans.







