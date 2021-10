76540. Sorties : que faire à Rouen cette semaine ?

SPECTACLE

Les frères brothers

Dans le cadre du festival Rire en seine, les quatre humoristes utilisent leur bouche comme un instrument de bruitage et de musique. Un spectacle fantaisiste.

Pratique : Jeudi 13 mars à 20h30. Le Sillon à Petit-Couronne. Tarifs 6 à 12€. www.rireenseine.fr

Les héros de la semaine du cirque

Ils sont jongleurs mais on pourrait les croire magiciens. Du bout des doigts, toujours dans un précaire équilibre, les deux circassiens de la Compagnie du Cirque improbable semblent en tout points différents mais s’affirment très vite comme les deux entités complémentaires d’un duo complice. Maxime Vanhove devient ainsi l’alter ego de Romain Verstraete, prolongeant ses gestes, répondant à ses audacieuses propositions de jongleries avec hardiesse et effronterie. Au cours de leur formation, au Centre Régional des arts du cirque de Lomme, ces deux-là se sont trouvés et continuent pourtant de se chercher, poussant l’autre dans ses retranchements. Innovant sans cesse, ils rendent au jonglage ses lettres de noblesses en imaginant un spectacle trépidant et très abouti.

Pratique : Quelle est la différence entre un jongleur ? Vendredi 14 mars, à 20h. MDU à Mont-St-Aignan. Tarifs 5/8/10€. Tél. 02 32 76 93 01

Des Queen Kong libérées

Spectacle dansé conçu par la compagnie BaZooka, Queen Kong met en scène trois femmes sauvages tantôt inquiétantes et fascinantes, drôles et enjouées.

Pratique : Mercredi 12 mars à 15h et 19h30. Théâtre de la Foudre à Petit-Quevilly. Tél. 02 35 03 29 78

MUSIQUE

Le renouveau d’Amel Bent

Dans les bacs depuis la semaine passé, Amel Bent présente son tout nouvel album baptisé Instinct : un opus riche de nouvelles sonorités, surprenant et inspiré.

Pratique : Samedi 8 mars, à 20h30. Espace Beaumarchais à Maromme. Tarifs 10 à 25€. Tél. 02 35 74 05 32

Saint Patrick bien sympathique.

Avec Foumagnac, Ormuz et Sonerien Du, La Traverse propose un tour d’horizon entre musiques festives d’Irlande et de Bretagne et invite son public à danser.

Pratique : Samedi 8 mars, à 20h30. La Traverse, à Cléon. Tarifs 10 à 16€. Tél. 02 35 81 25 25.

Katia Guerreiro, reine du fado

La belle Portugaise chante le mal d’aimer comme personne et élève le fado au rang d’art. De sa voix chaude elle transforme les bleus à l’âme en éclats d’amours.

Pratique : Mardi 11 mars à 20h30. Le Rive Gauche à St Etienne du rouvray. 10 à 20€. Tél. 02 32 91 94 94

Christophe Maé trace sa route

Dans ce nouvel album Christophe Maé nous entraîne avec ses balades étonnantes, ses messages humanistes et écologiques, dans un monde en technicolor.

Pratique : Vendredi 7 et samedi 8 mars à 20h. Zénith de Rouen. Tarifs 39 à 65€. www.premierrang.trium.fr

EXPOSITION

L’univers de Jane Planson

Bâtiments partiellement démolis, Jane Planson imagine un monde en déliquescence ou rôde la mort. Un univers troublant.

Pratique : Jusqu’au samedi 22 mars. Galerie Manufacture 45 à Rouen. Tél. 02 35 88 86 30

L’œuvre de l’Abbé Pierre à Rouen

Cette nouvelle exposition très documentée du Centre Abbé Pierre évoque les conséquences du poignant message du héros des Français en 1964 à Rouen.

Pratique : Jusqu’au 30 avril, tous les jours de 10h à 18h. Centre abbé Pierre à Esteville. Tél. 02 35 23 87 76

L’appel de la mer de Louis Gagez

Ancien élève de Philippe Garel à l’école de Beaux-arts de Rouen, Louis Gagez joue aujourd’hui au démiurge. Utilisant conjointement peinture à l’huile, pastels gras et peinture glycéro, il crée des compositions atmosphériques où la figure humaine est exclue et qui pourtant semble habitées. Chaque toile est le résultat d’un travail d’exploration de la matière. “Je superpose de nombreuses couches que je retrouve ensuite par grattage ou essuyage” confie-t-il. Héritier de Monet mais aussi de Constable ou Turner, la nature est le seul et unique sujet de ses toiles. “C’est une nature théâtralisée”, souligne-t-il néanmoins. “La mer a une capacité expressive exceptionnelle et figure tout en restant abstraite. Je n’impose jamais rien au spectateur, à lui de trouver sa route dans mes toiles”.

Pratique : Jusqu’au dimanche 30 mars. Ouvert tous les jours de 14h00 à 19h30. Galerie Duchoze rue d’Amiens à Rouen. Tél. 02 35 07 34 13

La carte du monde de Lemonnier.

Réflexion sur le temps, l’espace et la mémoire, l’exposition de la Maison des arts évoque le Conservatoire Nominal des Arts et métier de Guy Lemonnier.

Pratique : Jusqu’au 30 mars. Maison des arts à Grand-Quevilly. Entrée libre. Tél. 02 32 11 09 76.

La laine “fraîche” des mammouths.

Encore quelques jours pour découvrir les mastodontes préhistoriques reconstitués mais aussi la flore et la géographie de la vallée de la Seine au temps de l’ère glaciaire.

Pratique : Jusqu’au 9 mars, du mardi au dimanche, 14h-18h. La Fabrique des savoirs à Elbeuf. Gratuit. Tél. 02 32 96 30 40.

L’école, les écrans et moi

En avant-première de l’exposition, le Musée National de l’Education recueille vos témoignages sur l’usage des outils audiovisuels dans l’enseignement.

Pratique : Mercredi 12 mars à 18h30 et Samedi 15 mars à 15h, Centre de ressources. Tél. 02 32 08 71 00

La sortie de blog de Julien Paquin.

Ce photographe sottevillais publie chaque vendredi une photo en puisant dans ces archives ou selon l’humeur. Une exposition propose de découvrir une trentaine de clichés. (Photo J.Paquin)

Pratique : Jusqu’au samedi 5 avril. Hôtel de ville de Sotteville-lès-Rouen. Entrée libre.

CONFERENCE

Mar de l’ortaugraf !

Dans le cadre de son “Univers Cité” du bonheur, l’artiste rouennais Pat Réel propose une conférence “coup de gueule” contre l’ortographe française, si complexe, héritage de “l’Acacadémie” (selon ses mots !) et de l’école de Ferry. Au programme également : une anti-dictée.

Pratique : Débat-conférence. Entrée libre. Vendredi 7 mars, à 18h30, à “La Page Blanche”, 2bis rue des Chanoines, à Rouen.





PARC ZOOLOGIQUE

Réouverture du parc de Clères

Avec le printemps qui arrive et la nature qui renaît, s’annonce l’ouverture prochaine du parc de Clères et une nouvelle saison riche en surprises. Conforme à son programme d’échange entre zoos et de protection des espèces, le parc accueille cette année de nouveaux arrivants : les tamarins empereurs, de minuscules singes aux grandes moustaches. Ces délicats hôtes prendront leur quartier dans les parties hautes du parc dans de nouveaux espaces. Le parc, dont la vocation est de faire connaître les espèces, proposera également des rendez-vous tout au long de la saison : démonstrations de fauconnerie, mercredi contés, observations des oiseaux ou encore ateliers jardin : des animations également hors les murs destinés aux familles pour valoriser le patrimoine naturel local tant faunistique que floristique

Pratique : Réouverture du parc le samedi 8 mars. Parc de Clères. Tarifs 0/5/7€. Tél. 02 32 82 99 20