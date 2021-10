14118. Sorties : que faire à Caen cette semaine ?

Le livre à travers les âges !

8e édition du salon du livre ancien et moderne : il rassemble un relieur et 17 libraires du Grand Ouest autour de thématiques de qualité et d’une exposition.

Pratique : Samedi 1er de 10h à 20h et dimanche 2 février de 10h à 18h (3€) à l’Eglise du Sépulcre à Caen.

L’Académie européenne de musique

L’ancienne éléve du conservatoire de Caen, Sabine Devieilhe, fera retentir sa voix de soprano auprès du contre-ténor Rodrigo Ferreira.

Pratique : Mardi 4 février à 20h (8€/25€) à l’Eglise Notre-Dame de la Gloriette. Infos au 02 31 30 48 00.

Pierre Richard sur les planches

L’éternel “Grand Blond” présente “Pierre Richard III”, solo autobiographique dans lequel il revisite sa carrière d’acteur et sa vie d’homme avec humour et sensibilité.

Pratique : Vendredi 31 janvier à 20h30 (10€/28€/32€) à La Loco de Mézidon Canon. Infos au 02 31 42 68 54.

Chantal Goya en tournée

50 ans de carrière ! Chantal Goya retourne sur scène pour son nouveau spectacle, “La planète merveilleuse”. Un spectacle pour les enfants... et leurs parents.

Pratique : Samedi 1er février à 15h (28€/40€) au Zénith. www.zenith-caen.fr

Lionel Suarez présente son album

L’accordéoniste Lionel Suarez jouera son album Cocanha accompagné par Pierre-François Dufour (violoncelle et batterie) et Kevin Seddiki (guitare).

Pratique : Samedi 1er février à 17h (gratuit), Maison de quartier de Venoix, salle Quai des Arts.

Dani Lary dans “Retro Temporis”

Le magicien Dani Lary remonte le temps pour son spectacle qui nous fait voyager dans le monde imaginaire de Jules Verne.

Pratique : Dimanche 2 février à 16h30 (25€/46€) au Zénith. www.zenith-caen.fr.

L’équipe des Ch’tis à Caen

Les deux humoristes, et comédiens à leurs heures, Dany Boon et Kad Merad, présenteront en avant-première leur nouveau film en commun, “Supercondriaque”.

Pratique : Vendredi 31 janvier à 21h au Pathé des Rives de l’Orne. Rencontre à l’issue de la projection.

Du rock sauvage, au Cargö

Le groupe américain Nashville Pussy est en concert pour présenter son nouvel album “Up the dosage”. Un univers sexy et déjanté.

Pratique : Mardi 4 février à 20h30 au Cargö. Première partie : The Nes Nation. www.lecargo.fr.

La Bohème de Puccini à l’UGC

Une bande d’étudiants sans le sou compte sur les joies de la vie pour égayer son quotidien misérable, car manger, se chauffer ou payer son loyer tient du luxe !

Pratique : Jeudi 6 février à 19h30 (10€/28€) à l’UGC Ciné Cité Mondeville.

Holly Siz : l’actrice devenue chanteuse rock

Actrice devenue chanteuse, Cécile Cassel alias HollySiz sort son premier album “My name is”. Guitares pètes-sec et arrangements sautillants, elle s’est fait connaître grâce à son tube “Come back to me” et est aujourd’hui devenue une véritable rockeuse fringante. Elle a adopté cet été le look crinière platine et code couleur rouge et blanc, et s’inscrit entre les styles de Debbie Harry (alias Blondie) et de Beth Ditto (la vocaliste de Gossip).

Pratique: Jeudi 6 février à 20h au BBC. Infos sur www.bigbandcafe.com et au 02 31 47 96 13.

“Une douce imprudence” au CCN.

Après avoir foulé les planches du théâtre de Caen, le “poème chorégraphique” d’Eric Lamoureux et Thierry Thieû-Niang retrouve la scène du Centre chorégraphique national(CNN)de Caen. Vos places offertes, ci-dessous.

Pratique : Dimanche 2 février à 17h au Centre chorégraphique national de Caen. www.ccncbn.com.

Friperie vintage à la Fermeture éclair.

L’association Amavada accueille pendant un mois la collection old school de vêtements de Laura Mee, qui faisaient l’originalité de “Boogie Woogie”, sa boutique désormais disparue de la rue Saint-Martin.

Pratique : Du 1er février au 1er mars à la Fermeture éclair, quai Caffarelli.

Cirque, et tango à la fois.

La compagnie Et ta sœur présente un spectacle de nouveau cirque qui mélange mât-chinois et danse tango, dans un univers décalé.

Pratique : Mardi 4 février à 20h30 dans le hall des sports près de la Maison de l’étudiant. Tel. 02 31 56 60 93.

La Relève s’affronte à Caen !

La troisième édition du Battle La Relève rassemble, ce samedi 1er février, cinquante très jeunes danseurs et danseuses au Conservatoire de Caen. L’événement, porté par l’association Juste pour les enfants, sera l’occasion de les encourager lors de “battles” marquées par leurs prouesses techniques et artistiques. Elles seront animées par deux figures et activistes du mouvement hip-hop, Ben Johnson et Youval. Les “B-Boys” et “B-Girls” se succéderont pour des shows au sol ou debout, en solo ou en duo. Deux jurys de professionnels et champions auront pour tâche de désigner les vainqueurs. Le gagnant du “1 versus 1” en breakdance sera qualifié pour la grande finale française le 16 février au Jamel Comedy Club à Paris. A noter, un battle-exhibition “France vs Europe” mettra face à face des équipes de six juniors.

Pratique : Samedi 1er février dès 14h au conservatoire de Caen. 10€/15€. www.battle-lareleve.fr.

Le braquage pour les nuls

La compagnie Bakélite présente son spectacle “Braquage”, qui pourrait tout aussi bien s’appeler “Braquage : mode d’emploi”, ou comment réussir un bon casse en neutralisant les systèmes de sécurité les plus sophistiqués et les agents lourdement armés. Drôlerie, suspense et bricolages au menu d’un rendez-vous “tiré d’une histoire vraie, ou à peu près...”

Pratique : Dimanche 2 février (16h), lundi et mardi 4 février (19h30) à l’espace Jean Vilar d’Ifs.

Les plaidoiries au Mémorial

Nouvelle édition des plaidoiries au Mémorial du vendredi 31 janvier au dimanche 2 février. La 17e édition du concours des lycéens, le vendredi 31, sera présidé par Christophe Deloire, directeur général de Reporters Sans Frontière. Dix-huit lycéens exprimeront leur indignation face à des atteintes aux Droits de l’Homme devant un jury composé de lycéens et de personnalités du monde juridique et médiatique. L’avocat pénaliste Eric Dupont Moretti présidera la 4e édition du concours des élèves-avocats le samedi 1er. Onze d’entre eux ont été sélectionnés pour défendre leur école. Dix avocats venant des quatre coins du monde plaideront enfin dimanche 2 devant un jury présidé par l’actuelle Garde des Sceaux, Christiane Taubira. A noter que les pré-inscriptions pour assister à la finale du concours de plaidoiries des avocats sont closes.

Pratique : Du vendredi 31 au dimanche 2 février au Mémorial de Caen.