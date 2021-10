Un Calvadosien de 57 ans est toujours porté disparu ce jeudi 6 mars dans les montagnes du massif du Vercors, près de Grenoble. Il s'était séparé mardi soir de sa famille à cause du brouillard, et n'était pas rentré à son domicile par la suite. Les gendarmes et l'hélicoptère mis à disposition des équipes de recherche n'ont toujours pas permis de le localiser.