16ème festival du film asiatique de Deauville

Plus de 20 films inédits seront diffusés pendant ce festival. Le jury sera en charge des récompenser les eilleurs avec les lotus d'or. Il est présidé cette année par la réalisatrice et scénariste Claire Denis.

Le cinéaste taïwanais TSAI MING-LIANG, la comédienne sri-lankaise MALANI FONSEKA ainsi que le réalisateur japonais HIDEO NAKATA auront un hommage, en leur présence.

Une journée spéciale (vendredi) sera consacrée à la relation France/Corée. Le public est invité à assister à toutes les projections en compétition ou non, ainsi qu'aux cérémonies.

Le pass festival est à 35 € (12 € tarif réduit – 26 ans & demandeur d’emploi).Le pass journée au choix est à 12 € (5 € tarif réduit – 26 ans & demandeur d’emploi).Accès possible aux Cérémonies d’Ouverture et du Palmarès dans la limite des places disponibles et quelle que soit la date indiquée sur le pass Journée acheté.

Programme et informations sur www.deauvilleasia.com

Ecoutez Jacques Belin, directeur du CID, nous présenter cette nouvelle édition: