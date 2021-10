Le Caennais Fakear en première partie de Fauve au Bataclan à Paris

Le jeune prodige de l'electro français s'appelle Fakear. Ce jeune Caennais, tombé dans la musique petit s'est vite passionné pour la musique électro aux rythmes enivrants, indies et sensuelles. Ce méloman de 23 ans s'est vite fait un nom dans le paysage musical normand et surtout français. Le succès est au rendez-vous puisque Fakear alias Théo écume les salles de concert de toute la France. Fakear aura l'immense honneur d'assurer la première partie de Fauve toute cette semaine en concert au Bataclan à Paris. Fauve qui est le collectif le plus populaire et qui provoque de véritable raz-de-marée partout où il se produit. Ce collectif flamboyant manie les mots, les proses à la douceur d'une poésie qui touche la perfection. Et pour cause, le concert au Bataclan à Paris est complet. Un immense honneur et une récompense pour le Caennais Fakear d'assurer la première partie de Fauve.