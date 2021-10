50602. Une bande de cambrioleurs interpellée à Tourlaville

Depuis plusieurs semaines à Tourlaville, des cambriolages sont régulièrement signalés à la police. Le dispositif de surveillance mis en place s'est révélé payant, ce week-end, et a permis d'arrêter 5 personnes, des délinquants itinérants originaires de l'Est de l'Europe.

Vendredi 28 février, un véhicule suspect a d'abord été signalé aux heures habituelles de commission des cambriolages. Le lendemain, à 18h15, les policiers sont parvenus à retrouver le véhicule, sur le parking d'un hôtel de Tourlaville. Ils ont procédé au contrôle d'un individu suspect, qui réalisait des allers-retours près de l'hôtel. Dépourvu de pièces d'identité, il a refusé de communiquer l'identité de sa concubine qui a loué une chambre d'hôtel, il a donc été interpellé.

Plus de 540 objets volés

Parallèlement, 4 autres individus de nationalité lituanienne ou lettone ont été localisés et interpellés dans l'hôtel. Agés de 17 à 44 ans, ils ont été placés en garde-à-vue. Près de 500 paquets de lames de rasoirs, un appareil photo et une quarantaine de bouteilles d'alcool ont été saisis à l'hôtel et dans leurs deux véhicules.

Le butin et les véhicules ont été confisqués. Les individus seront entendus par la justice dans les prochains mois. Ils sont soupçonnés d'avoir participé à d'autres cambriolages, notamment dans un supermarché de Sainte-Mère-Eglise. Malgré ces arrestations, les autorités maintiennent leur appel à vigilance et invitent les citoyens à signaler au commissariat tout comportement, individu ou véhicule suspect (modèle, couleur et surtout plaque d'immatriculation de voiture sont à relever), notamment dans les lieux qui peuvent servir de point d'ancrage pour des délinquants itinérants, comme les résidences et hôtels.