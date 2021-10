Arrêtés sans casque sur un scooter volé, près de Rouen

Un équipage de la brigade anti-criminalité (BAC) circulait route de Dieppe, à Notre-Dame-de-Bondeville, lorsqu'il a vu deux jeunes, sans casque, filant sur un scooter, l'un d'eux portant un bidon de 20 litres. Arrêtés, ils n'ont pas justifié la provenance du deux-roues, expliquant simplement l'avoir trouvé près de la mairie de Notre-Dame-de-Bondeville, tout comme le bidon !

Sur le scooter : pas de clé et le cache en plastique menant aux fils était arraché. Le bidon contenait environ cinq litres de carburant. Les deux jeunes gens, nés respectivement en 1997 et 1996, originaires de Déville-lès-Rouen et Notre-Dame-de-Bondeville, ont été placés en garde à vue.