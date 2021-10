Stéphanie Bretel en n°2, Ahamada Dibo en n°3, Lucienne Forveille en n°4, …

Joaquim Pueyo a dévoilé l'ordre de sa liste ce samedi. Il a aussi dévoilé son programme à la presse, en 8 grands chapitres. Joaquim Pueyo :

61001. Joaquim Pueyo, maire PS sortant d'Alençon, dévoile son programme pour les élections municipales Impossible de lire le son.

Poursuivre la maîtrise de la fiscalité est écrit en gros caractères en tête de son programme. On avait pas dit qu'on baisserait les impôts, ça n'était pas une promesse électorale, mais on l'a fait, explique le maire sortant, se targuant du "triple A" de la Cour Régionale des Comptes : on ne l'a pas fait plus tôt (ndlr :fin 2013), car j'ai toujours été prudent. On a attendu les résultats avant de prendre une décision.

Pour Joaquim Pueyo, il faut faire encore mieux, avec les mêmes recettes financières :

8 grands chapitres déroulent le programme : « accompagner les entreprises et les porteurs de projets », « renforcer nos atouts en continuant la valorisation de notre territoire par des aménagements de qualité », « rénover et étendre le cœur de ville », …

Joaquim Pueyo explique: on ne peut pas tout faire en 6 ans, d'autres chantiers vont débuter. On a fait la zone d'activité de Valframbert, la zone Moulinex, on va développer le micro-crédit pour les TPE, mobiliser les aides Fisac pour aider à la requalification du commerce. Mais le maire annonce aussi sa volonté de devenir opérateur économique, d'acheter les commerces vides (en centre ville ou dans les quartiers), pour les louer ensuite à des tarifs compétitifs. C'est aussi un projet de « LAB FAB », pour l'implantation de jeunes entreprises du numérique.

La maison de la vie associative ne sera inaugurée qu'en avril pour ne pas interférer avec les élections, explique le maire, qui annonce la rénovation des centres sociaux Croix Mercier et Édith Bonnem, ainsi que de l'Espace Pyramide, et une Opah en cours d'étude, qui devrait débuter dès avril pour la réhabilitation des logements anciens pour leur mise en location, sur toute la Communauté urbaine.

Joaquim Pueyo annonce un plan de 7 millions d'euros sur 6 ans, qui débutera après les travaux de la gare de bus, pour rénover voirie/accessibilité. Pour lui, pas de démago sur la stationnement, on maintient la gratuité de 17 à 19h, et on est prêt à expérimenter d'autres créneaux, mais pas la gratuité totale qui ramènerait en ville les voitures-ventouse. Pour Joaquim Pueyo, il ne faut pas faire revenir les voitures sur les rues piétonnes, contrairement au projet de sa challenger Christine Roimier :

On est fier de notre bilan, dit Joaquim Pueyo mais avec lucidité, vigilance ; on n'est pas a bout de souffle, et de poursuivre sur ses projets pour le quartier de la gare, et l'implantation de locaux pour les entreprises de haute technologie: 6 ans n'y suffirons pas, mais on va l'entamer.

Puis Joaquim Pueyo poursuit sa présentation de programme : la vie associative avec un conseil des jeunes et des commissions consultatives. La proximité et la tranquillité avec la vidéo surveillance :

Puis ce sont les écoles et le temps périscolaire, la culture avec un projet d'Espace Culturel Multimédia à la place des cinémas Normandy (Joaquim Pueyo a renoncé à y déménager le théâtre en raison de difficultés d'accès des camions des tourneurs de spectacles). Puis c'est la solidarité avec un projet de tarif solidaire de l'eau, également défendu par une autre liste, celle de François Tollot.

Joaquim Puyeo qualifie son programme de pragmatique, précis, et qu'on pourra mettre en œuvre. Il dit vouloir tourner la Communauté Urbaine vers l'avenir, le développement, la solidarité.