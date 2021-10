3 Français en quart du Challenger de Cherbourg

Seulement trois Français sont parvenus à se qualifier pour les quarts de finale du Challenger de Cherbourg, qui se joueront ce vendredi 28 février. On retrouvera d'ailleurs un duel entre deux d'entre eux, Kenny De Schepper et Albano Olivetti, deux colosses de 2,03 m. On retrouve aussi Lucas Pouille, le solide Germano-Jamaïcain Dustin Brown, ainsi que quatre joueurs des pays de l'Est, l'Ouzbek Farrukh Dustov, le Slovaque Norbert Gombos, le Lituanien Ricardas Berankis et enfin le Tchèque Jaroslav Pospisil.

Le programme de vendredi

A partir de 11 heures

M Draganja (CRO) / M Pavic (CRO) vs F Cipolla (ITA) / J Cluskey (IRL)

H Kontinen (FIN) / K Kravchuk (RUS) vs M Gicquel (FRA) / D Meffert (GER)



Pas avant 13h30

R Berankis (LTU) vs [WC] L Pouille (FRA)

N Gombos (SVK) vs [2] D Brown (GER)



Pas avant 16h30

K De Schepper (FRA) vs [WC] A Olivetti (FRA)



Pas avant 18h30

J Pospisil (CZE) vs F Dustov (UZB)

P Herbert (FRA) / A Olivetti (FRA) vs J Cerretani (USA) / A Shamasdin (CAN)