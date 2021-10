Le médecin mis en examen pour le meurtre du psychiatre à Rouen

Un ancien médecin rural d'Ille-et-Villaine a été mis en examen hier jeudi à Rouen pour meurtre dans l'enquête sur la mort du psychiatre, en octobre dernier. Âgé de 51 ans, célibataire, cet ancien généraliste, suspendu depuis 2008 par l'Ordre des médecins pour une raison non dévoilée, avait été un patient jusqu'en 1999 du Docteur Laurent Fabre, 61 ans, retrouvé poignardé à la porte de son cabinet le 17 octobre. Le suspect, qui avait exercé en Normandie avant de changer de région, a été interpellé mardi à son domicile de Crevin, une petite commune entre Rennes et Nantes et transféré à Rouen où il a été placé en garde à vue.

Refusant de s'expliquer devant les policiers qui ont indiqué avoir contre lui "tout un faisceau d'indices", il a été mis en examen jeudi en fin de journée. Le meurtre du psychiatre était resté longtemps une énigme pour les policiers qui ne disposaient d'aucune piste sérieuse. C'est en analysant le fichier des 2000 patients du psychiatre que les policiers avaient commencé à s'intéresser à cet homme.