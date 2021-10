La programmation complète du festival Papillons de Nuit

Les organisateurs du festival Papillons de Nuit ont dévoilés ce jeudi soir la programmation de la 14ème édition du festival qui se tiendra les 6,7 et 8 juin dans le sud-Manche. Outre Stromae, -M- et Gaëtan Roussel déjà annoncés, le festival accueillera le plus célèbre des Dj français David Guetta, mais aussi Julien Doré, Fauve et les rappeurs caennais de Casseurs Flowters emmenés par Orelsan.

Le festival Papillons c'est avec Tendance Ouest, les 6, 7 et 8 juin à Saint-Laurent-de-Cuves.