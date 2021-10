76540. Valider son diplôme par l'expérience

La Validation des Acquis de l’Expérience, permet à “toute personne engagée dans la vie active, quel que soit son âge, son statut et son niveau de formation, qui justifie d’au moins trois ans d’expérience en rapport direct avec la certification visée”, d’obtenir en totalité ou en partie un diplôme (du CAP au BTS), un titre ou un certificat de qualification professionnelle.



Le métier avant le diplôme



Le candidat doit transmettre à l’autorité certificatrice (l’Académie de Rouen par exemple)un dossier décrivant son expérience et les compétences acquises puis le défendre devant un jury. De nombreuses structures (comme les Point Relais Conseil) informent et proposent une aide et un accompagnement pour la constitution du dossier.

C’est ce jury qui décidera de la validation ou du refus du diplôme visé.

La certification obtenue par la VAE a la même valeur que celle obtenue par la voie de la formation. Les salariés qui souhaitent entamer une VAE n’ont pas l’obligation d’en avertir leur employeur mais peuvent solliciter son aide. Un demandeur d’emploi peut également bénéficier d’une VAE sous certaines conditions. Le dispositif peut être payant mais des possibilités de prise en charge financière existent.