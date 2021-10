Les médecins du CHU de Rouen s'ouvrent au tchat

L’occasion est donnée aux citoyens de poser autant de questions qu’ils le souhaitaient sur le réseau social, directement dans les commentaires. En novembre dernier, les accidents vasculaires cérébraux étaient à l’honneur.

Réponses en direct

Cette fois, c’est la chirurgie du pied qui était au cœur de toutes les interrogations. En tout, une vingtaine de questions ont été posées aux médecins spécialisés. “Les questions étaient de trois types : chirurgicale, anesthésique ou ambulatoire”, explique le docteur Compère, médecin anesthésiste, réanimateur et médecin coordinateur d'une des structures de chirurgie amublatoire. “Nous avons un devoir d’information en tant que médecin, cela fait partie de notre travail. Pour une fois, ce n’était pas le patient qui venait à nous mais nous qui allions au patient. Le but n'était pas de faire des consultations mais véritablement de répondre à des questions générales. Cela permet aux gens d'avoir des réponses à des questions qu'ils ne se posaient pas forcément et cela nous permet de les rassurer sur les interventions et ses suites”.

L'intérêt de Facebook, c'est qu'il garde une trace des conversations, que le public pourra toujours consulter, même dans plusieurs mois.

Le CHU envisage de réitérer l’événement, afin que cela devienne un rendez-vous régulier.