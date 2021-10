Municipales : à peine 1 Manchois sur 10 a une femme pour maire

Les 23 et 30 mars prochains, se tiendront les élections municipales. Un scrutin marqué par l'obligation de créer des listes paritaires dans les communes de plus de 1000 habitants. Mais combien de femmes seront têtes de liste et donc susceptibles de prendre les rênes d'une commune ? Il faut attendre le 6 mars et la clôture du dépôt des candidatures pour le savoir. Toujours est-il qu'après les élections de 2008, elles étaient peu nombreuses à présider aux destinées d'une municipalité dans la Manche. Infographies