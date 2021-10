Canteleu : il arrête lui-même les cambrioleurs de sa maison

Il est 16h le mardi 25 février lorsque la Brigade Anti-Criminalité (BAC) est appelée pour intervenir à Canteleu. Un témoin indique aux policiers la direction prise par deux individus en fuite après avoir cambriolé le domicile d'un homme. Le premier individu est vêtu d'une veste en cuir marron tandis que le second porte un bonnet noir.

Peu après, les policiers trouvent un témoin qui leur précise que son voisin, qui a été cambriolé, est en possession des deux auteurs des faits. La victime indique ensuite à la police qu'en rentrant chez lui, il est tombé nez à nez avec deux individus qui foullaient son domicile. Il est alors parti à leur trousse lorsque ceux-ci se sont enfuis.

Dans leur butin, les deux hommes avaient un ordinateur, un iPhone et du parfum. D'origine géorgienne, les deux jeunes ont été contrôlés et étaient en possession de couteaux, clés à molette, tournevis et gants.

Lors de la course-poursuite, la victime avait également vu les deux hommes se débarrasser d'un sac, qui contient de nombreux bijoux appartenant à la victime. Ils ont été ramenés à l'hôtel de police et placés en garde à vue.