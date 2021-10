Rouen : le restaurant le P'tit Paul a tout bon

Accueil soigné, atmosphère lumineuse et agréable, cuisine de qualité à des prix plutôt raisonnables : la petite brasserie donnant sur le parvis de la cathédrale vise juste dans tous les domaines.

Burgers, salades, plat du jour...

Surtout, le P’tit Paul propose une carte idéale pour une clientèle du midi : burgers, plats traditionnels, salades, sandwiches toastés... Sans jamais tomber dans l’aspect snack, on y vient pour passer un bon moment et on y mange bien.

Ce jour-là, je me laisse ainsi tenter par le “Today’s Burger”, mélange, ce midi-là, de viande de bœuf (un vrai steak, avec de la vraie viande rouge !), de bacon, de tomate fraîche ou encore de crème, accompagné de frites maison délicieuses. Le tout pour 9,90 €. Ma voisine, qui a opté pour le club sandwich toasté, ne le regrette pas. Le fromage fondu coule sur la pile de pain grillé et de jambon. Superbe. Un bon point également pour le “fish and chips” du patron.



Pour les amateurs de plats plus traditionnels, à noter que le restaurant propose également un plat du jour, et une formule du jour entrée-plat ou plat-dessert à 14,90 €. Mention spéciale, enfin, pour les desserts. Alléchants.



Pratique. Le P’tit Paul, 5 place de la Cathédrale, à Rouen.