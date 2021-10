Dans cette ferme, quiquagénaire, on a très vite fait le choix de la transformation. La ferme des peupliers fabrique aujourd'hui 25 000 yaourts par jour élevant ses propres vaches et procédant elle-même à la transformation. Aujourd'hui la ferme Normande exporte jusqu'a Singapour mais vise essentiellement le marché local, régional et national.

Rencontre avec Christelle Lefèvre, directrice commerciale de la ferme.

SIA 2014 : dans l'Eure, on fabrique 25000 yaourts à la journée Impossible de lire le son.

Pour plus d'infos rendez vous sur www.fermedespeupliers.com