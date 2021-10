Olivier Barbarin est chef du restaurant du Château d'Audrieu depuis mars 2009, et disposait d'une reconnaissance certaine avec une étoile au prestigieux guide Michelin. Une étoile qui lui a été enlevé dans le dernier guide à paraître le 28 février. "Je suis un peu abasourdi", nous a confié le chef de 38 ans, encore sous le choc après avoir appris la nouvelle ce lundi 24 février par les réseaux sociaux. "Quand on nous donne une étoile, c'est qu'on la mérite, si on nous l'enlève, c'est qu'on a pas été les meilleurs au bon moment. C'est le jeu", déclare Olivier Barbarin, pas découragé pour autant : "Quand j'ai un genou à terre, je me lève et je me bats. Je récupérerai cette étoile, et je la doublerai, ici ou ailleurs", assure-t-il.

Le Château d'Audrieu perd son étoile au Michelin : la réaction du chef

Pour autant, la cuisine n'est peut-être pas seule en cause, et "la mauvaise communication de notre part sur un changement au niveau de la direction de l'établissement a peut-être eu des répercussions négatives", évoquait aussi le chef.