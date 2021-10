Mont de Doville : une conférence ce dimanche

Depuis l'été dernier, l'association Monts et Marais se bat contre l'installation d'une centrale à goudron sur le secteur du Mont de Doville, près de La-Haye-du-Puits. Ce dimanche 23 février, elle organise une conférence sur l'histoire du territoire et sa biodiversité. Deux intervenants sont invités : Frédéric Malvaud, administrateur de la Ligue de Protection des Oiseaux, et Benoît Canu, historien.

Cet événement permettra aussi aux militants de rappeler les raisons de leur combat, à un mois du premier tour des élections municipales. En décembre dernier, 400 personnes s'étaient réunies sur le Mont de Doville pour manifester contre le projet de centrale à goudron.

Pratique : conférence gratuite, salle des fêtes de Saint-Nicolas-de-Pierrepont