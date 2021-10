Ce week-end des 22 et 23 février, une vingtaine de bénévoles du Groupe ornithologique normand vont arpenter les 118 kilomètres de sable et de rochers du littoral du Calvados, à la recherche de cadavres... d’oiseaux ! Ce comptage annuel aura lieu le même week-end sur toutes les côtes de la Normandie. "Déjà nous avons vu des centaines de victimes échouées sur les côtes atlantiques, des Guillemots de Troïl, des Pingouins torda, et même des Macareux moines, oiseaux rares sur nos côtes", indique Robin Rundle, porte-parole du GONm. Découvrez son interview...

Ce week-end, le Gonm compte les oiseaux morts sur la plage Impossible de lire le son.