Le prochain album solo de Pharrell Williams dans les bacs le 3 mars

A partir du 3 mars, on retrouvera le single "Happy" sur cet album déjà promis à un avenir radieux. A part ce titre qui figurait sur la BO de "Moi moche et méchant 2", on ne dispose d'aucune autre information sur les morceaux au menu de cet album.

"Lorsque Columbia Records m'a proposé de faire un album, trois choses me sont venues à l'esprit", a expliqué Pharrell dans un communiqué. "Je me suis d'abord senti extrêmement honoré lorsque j'ai compris qu'ils voulaient s'associer à moi pour faire l'album que j'ai toujours rêvé de faire. Deuxièmement, cet album devait être festif et dans l'urgence. Troisièmement, je savais immédiatement qu'il s'appellerait G I R L. J'espère que vous aimerez".

Le mois dernier, Pharrell Williams s'est illustré aux Grammy Awards comme Producteur de l'année, Album de l'année avec "Random Access Memories" de Daft Punk et Enregistrement de l'année et Meilleure Performance pop pour "Get Lucky" de Daft Punk".

Il a commencé sa carrière de producteur au sein du duo The Neptunes avec Chad Hugo et a ainsi contribué aux hits de Nelly "Hot in Herre", "I Just Wanna Love U (Give It 2 Me)" de Jay-Z, "I'm A Slave 4 U" de Britney Spears et "Like I Love You" de Justin Timberlake.

"G I R L" sera le deuxième album solo du chanteur, suite à "In My Mind" sorti en 2006.