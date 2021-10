Pédales dures

210.5 kilomètres entre Bourg de Péage et Mende. 5 difficultés. Dans cette région, il fait vraiment chaud et la journée se termine par la Montée Laurent Jalabert, à Mende, ce qui n’est pas une mince affaire. Certains passages présentent même des pourcentages de 10 %. Cette côte (anciennement côte de la Croix Neuve) nécessite un démarrage sec et peut faire mal à des diesels comme Armstrong. Présentation :