Sortir dans l'Orne : jeudi 20 février

Orn'expo a commencé hier mercredi à Alençon. De nombreux exposants seront présents et des animations spéciales sont attendues, notamment lors de la nocturne de vendredi. RDV de 10h à 19h ce jeudi puis tous les jours jusqu'à lundi soir. Toutes les infos sont sur www.foiredalencon.com. Remportez vos entrées pour vous et la personne de votre choix en appelant jeudi à 9h30 et 14h30 au 02 33 05 32 30.

L’Amicale du Centre Hospitalier de Mortagne-au-Perche organise son super loto dimanche 23 février, à 14h, au Carré du Perche. Plus 3 000 € de prix dont 1 bon d’achat de 1000 € ! Chaque gagnant fera gagner un lot à ses voisins.

Le concert "Découverte" d'HollySiz à 21h ce jeudi soir à La Luciole affiche complet ! Pour vous consoler, retrouvez l'interview que la chanteuse avait donné à l'occasion de sa visite dans nos studios de Caen. La vidéo est à voir ici



Et puis venez voir "Coulisses" vendredi soir à La Ferté-Macé. Les cinq circassiens de la compagnie Sacekripa ont choisi de nous dévoiler l’envers du décor et de nous faire partager les dessous d’un spectacle. En jouant avec tout ce qui n’est habituellement pas montré, les coulisses se déplacent sur la scène et deviennent prétexte à un spectacle original, inventif et admirable. Les codes habituels disparaissent pour laisser place à…la surprise. L’humour et les performances techniques sont là, mais les numéros de jonglage sont peu conventionnels, les portés très périlleux et les petits riens deviennent magiques. L’imprévu s’impose, la fantaisie surgit et les circassiens s’extirpent de ces situations pour rattraper le fil du spectacle. Une heure sous la lumière, une vie dans le décor… "Coulisses" est avant tout un hommage sincère et ludique à un métier, une activité, une passion, un art de vivre… C'est à 21h.