Gâteau de brocciû

Pour 4-6 personnes

Préparation : 20 mn

Cuisson : 20 mn



500 g de brocciû (fromage corse) frais

4 œufs

6 cuillères à café de sucre

1 orange

1 verre à liqueur d’eau-de-vie



Malaxez le brocciû frais (ou broccio, fromage corse) à l’aide d’une fourchette.

Préparez les œufs, en séparant les jaunes des blancs. Incorporez les jaunes un à un, au fromage. Ajoutez le sucre.

Pelez l’orange et ajoutez le zeste râpé et l’eau-de-vie.

Montez les blancs en neige, bien ferme. Incorporez-les doucement, jusqu’à obtenir une pâte homogène, que vous verserez ensuite dans un moule à flan caramélisé au préalable.

Faites cuire au bain-marie dans un four préalablement chaud.

Démoulez le gâteau lorsqu’il est encore tiède.

Le brocciû est un fromage de brebis ou de chèvre qui peut être consommé, selon le goût de chacun : frais, mi-frais ou sec.