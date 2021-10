La valse ministérielle se poursuit à Caen

Depuis mai 2012 et l’élection de François Hollande à la présidence de la République, le même genre de scènes a tendance à se multiplier à Caen, à la faveur des visites ministérielles. Des hommes habillés en noir, équipés d’oreillette chuchotent dans leur coin. Des employés de la préfecture et leurs homologues de la municipalité s’affairent, tout autant qu’une meute de journalistes en quête du meilleur cliché de la vedette du jour.

La dernière valse caennaise d’un ministre remonte au jeudi 23 janvier dernier, quand Frédéric Cuvillier, en charge des Transports est venu découvrir le tramway de la capitale bas-normande. Six jours plus tôt, la ministre aux personnes âgées, Michèle Delaunay, choisissait Caen pour lancer sa “silver économie”, censée favoriser les entreprises tournées vers les seniors.

“Dans le second cas, il s’agit d’un haut fonctionnaire qui choisit notre ville pour illustrer une politique nationale, alors que dans le premier, il s’agit plus d’une invitation lancée à un ministre pour qu’il vienne découvrir notre système unique en France de validation des tickets et les plans des deux futures lignes”, explique Philippe Duron, le maire socialiste de Caen.

A gauche plus qu’à droite

Depuis son accession à la tête de la mairie caennaise en mars 2008, 18 ministres des gouvernements Ayrault sont venus à Caen en 21 mois, contre 10 des équipes ministérielles de François Fillon au cours des 49 mois précédents. “Ce n’est pas nouveau, les ministres de droite vont voir les maires de droite, et ceux de gauche font de même avec les maires issus de leur tendance politique”, indique un conseiller de l’équipe municipale. Le dimanche 2 mars prochain, Caen accueillera Christiane Taubira pour la troisième fois, en tant que ministre de la Justice. La valse se poursuit.

Liste des ministres venus à Caen depuis que Philippe Duron a été élu maire en 2008

Sous la présidence de François Hollande, ils sont venus à Caen :

Christiane Taubira, le 9 novembre 2012, le 1er août 2013 et le 2 mars 2014, ministre de la Justice

Frédéric Cuvillier, le 23 janvier 2014, ministre des Transports.

Michèle Delaunay, le 17 janvier 2014, la ministre aux personnes âgées

Cécile Duflot, le 1er décembre, ministre de l'Egalité des territoires et du Logement

Geneviève Fioraso, le 3 octobre 2013, ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche

Vincent Peillon, le 3 octobre 2013, ministre de l'Éducation nationale

Nicole Bricq, le 5 septembre 2013, ministre du Commerce extérieur

Michel Sapin, le 29 août, ministre du Travail

George Pau Langevin, le 21 août, ministre déléguée à la réussite éducative

Stéphane Le Foll, 7 juin 2013, ministre de l'agriculture (à Castillon-en-Auge)

Bernard Cazeneuve, le 22 mai 2013, ministre délégué au Budget

Kader Arif, le 4 avril 2013 et le 6 juin 2013 (à Ouistreham), ministre des Anciens Combattants

Delphine Batho, le 12 mars 2013, ministre de l'Ecologie

Thierry Repentin, 14 janvier 2013, ministre délégué à la Formation professionnelle et à l’Apprentissage

Jean-Marc Ayrault, le 14 janvier 2013, premier ministre

Valérie Fourneyron, le 14 décembre 2012 et le 18 juin 2013, ministre des Sports, de la Jeunesse, de l'Education populaire et de la Vie associative

Guillaume Garot, le 30 novembre 2012 et le 9 septembre 2013 (à Ouistreham), ministre délégué à l'Alimentation,

Najat Vallaud-Belkacem, le 16 novembre 2012, Ministre des Droits des femmes

Sous la présidence de Nicolas Sarkozy, ils sont venus à Caen :

David Douillet, le 24 novembre 2011, ministre des Sports

Frédéric Mitterrand, le 16 octobre 2011, ministre de la Culture

François Sauvadet, le 22 septembre 2011, ministre de la fonction publique

Marie-Anne Montchamp, le 17 mai 2011, secrétaire d'Etat auprès de la Ministre des solidarité et de la cohésion sociale

Roselyne Bachelot, le 27 septembre 2010, ministre de la santé

Laurent Wauquiez, le 20 septembre 2010, secrétair d'Etat à l'emploi.

Rama Yade, le 27 juillet 2010 secrétaire d' état chargée des affaires étrangères et des droits de l' homme.

François Fillon, 3 mars 2010, premier ministre

Benoist Apparu, le 18 décembre 2009, secrétaire d'Etat au logement

Hervé Novelli, le 2 novembre 2009, secrétaire d'Etaten charge du commerce et de l'artisanat