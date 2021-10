Ce nouveau duo masculin/féminin nous délivre une pop sexy chic, coquine et estivale avec un album concept basé sur la relation homme/femme et toutes les complexités qui vont avec !

Électro mais pop, suaves mais aussi dansantes, les musiques de ce disque nous rappellent un certain esprit lounge qui laisse une place importante au texte.



En rotation sur Tendance, le single "A l'endroit, à l'envers":