Les Caennais de SAmBA De La mUERTE dans la sélection talent du Festival Chorus

Créé avec Gabriel alias Superpoze, Samba de la Muerte est le projet solo d'Adrien, claviériste du groupe caennais Concrete Knives. Les caennais intègrent donc la liste des talents sélectionnés pour le fetival parisien et renommé Chorus.

Les 6 artistes se produisent au Village de La Défense pour un concert de 30 minutes chacun, les lundi 31 mars et mardi 1er avril 2014 entre 17h30 et 20h. A l’issue de sa prestation, chaque groupe ou artiste sélectionné bénéficie d’une rencontre et d’un échange privilégié avec le jury. A la fin de ces entretiens individualisés, le jury se retire et délibère pour choisir le lauréat du Prix Chorus 2014.

La soirée du jeudi 3 avril est spécialement consacrée à la remise du Prix Chorus. Après le concert de Yodelice, chaque groupe ou artiste de la Sélection Chorus 2014 joue deux titres de son répertoire. Le choix du lauréat du Prix Chorus 2014 est ensuite annoncé officiellement sur scène.

Et l'enjeu est de taille. Le gagnant de ce prix remporte de 15 000 € en aide professionnelle. Un chose est sûre, allez les Caennais de SAmBA De La mUERTE !