Découvrez Cris Cab et Pharell Williams ce mardi soir dans 100% Ouest

Pharell Williams est l'artiste le plus en vogue du moment. Après "Get Lucky" et son tube "Happy", le chanteur producteur présente son nouveau protégé "Cris Cab" avec lequel il présente un extrait inédit "Liar Liar". Découvrez-le ce soir dans 100% Ouest à partir de 20h00 sur Tendance Ouest.