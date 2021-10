L'avenir du Pôle Image de Haute-Normandie en questions

Qu’est-ce que le Pôle Image ?

“Le Pôle Image est une structure missionnée par le ministère de la culture et la région Haute-Normandie pour développer quatre missions dédiées au domaine de l’image : le soutien à la production, l’éducation à l’image, la mémoire audiovisuelle et cinématographique de la région et enfin, une mission photographique contemporaine et patrimoniale”.

Pensez-vous que le Pôle Image a de l’avenir ?

“Je pense qu’il a de l’avenir dans le sens où l’image est très présente dans le quotidien. Le numérique étant omniprésent, le rôle du Pôle Image est de développer l’action et les projets qui tiennent compte de ces éléments. Toutes les actions que l’on développe prouve que nous avons de l’avenir. Evidemment, lorsque je parle de l’image, j’inclus également l’univers sonore. Nous avons un rôle fédérateur d’initiatives mais que nous ne pouvons assumer seuls. Professionnellement et institutionnellement, nous ne pouvons pas agir seuls. Nous avons besoin de partenariat, notamment avec la région Haute-Normandie et les pouvoirs publics”.

Quels sont vos objectifs pour la nouvelle année ?

“Notre objectif premier est de participer à la rédaction de la convention triennale qui nous lie à la région ainsi qu’à l’état. Notre second objectif est de valoriser nos actions et de les rendre plus visibles, notamment en organisant un maximum de rendez-vous. Nous travaillons également sur la diffusion, nous voulons la renforcer et montrer le travail réalisé dans tous les lieux accueillant du public. Le but est vraiment de rendre accessible l’ensemble de nos contenus au public le plus large possible. Nous aimerions également mettre en œuvre avec l’Institut National Audiovisuel un travail de fresque régional numérique. Nous n’attendons plus que le feu vert de financement. Nous allons également procéder à une réflexion sur le positionnement de la galerie photo”.

Justement, que va devenir la galerie, située rue de la Chaîne à Rouen ?

La galerie est un lieu de rencontres, d’expositions, de débats, de valorisation de la photographie qui participe à la vie culturelle de la ville. La galerie ne va pas disparaître, nous réfléchissons à un projet”.

Où en est-on depuis la démission du président, Philippe Hédouin ?

La démission d’un président fait partie de la vie démocratique d’une association. Nous procéderons à de nouvelles élections lors de notre assemblée générale du 15 avril et nous élirons tous ensemble un nouveau président”.