Le chantier, qui a débuté en octobre 2013, a été présenté jeudi 13 février. Au total, un peu plus de deux kilomètres de lignes électriques aériennes moyenne tension, qui traversaient le nord de la commune et surplombaient certains lotissements, seront enfouies et renforcées, laissant place à un réseau de trois kilomètres de lignes souterraines haute tension.

La fin du chantier est annoncée pour le mois d'avril. De quoi envisager les commémorations du D-Day à ciel dégagé.