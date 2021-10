"Les Hommes viennent de Mars, les Femmes de Vénus 2 - L'aventure continue" mercredi à Caen

Après l’incroyable succès de son spectacle "les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus" qui a rendu des centaines de milliers de couples plus heureux, Paul Dewandre revient pour notre plus grand plaisir avec son nouveau spectacle : "Les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus 2 : L’aventure continue".

Dans un nouvel univers scénique, mais sur le ton à la fois léger, profond, drôle et pertinent si unique qu’on lui connaît maintenant, Paul décode de nouvelles situations du quotidien en couple et en famille, et apporte des pistes inédites pour mieux se comprendre, mieux s’entendre et mieux s’aimer. Une soirée riche en enseignements et pleine d’humour à ne manquer sous aucun prétexte !

Mercredi 19 février à 20h au zénith de Caen.

Ecoutez Paul Dewandre, le créateur de ce spectacle, nous en dire plus: