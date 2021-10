Aider à la création d'entreprise

La coopérative propose un triple hébergement juridique, comptable et fiscal.

Répondre à un profil précis

«Nous offrons aussi la possibilité de tester l'activité en toute sécurité, de la confronter au marché », indique Christian Richard, en charge de la structure. Le tout permettant au porteur de projet de « dédier la majorité de son temps à son travail et apprendre le métier de chef d'entreprise ».

Posséder un savoir-faire technique, développer une activité assurable, être motivé : pour rejoindre Créacoop 14, il faut correspondre à un profil des plus précis. Les projets hébergés ne manquent pour autant de variété, allant du service aux particuliers à l'artisanat hors bâtiment. Emmanuel, dépanneur de matériel informatique, Lucie, qui lance une école de cerf-volant, ou encore Céline, consultante en image, autant de chefs d'entreprise en devenir qui bénéficient du précieux soutien de Créacoop 14.

Pratique. Créacoop 14, hôtel d'entreprises Convergence, 12 rue Louis Lechatellier, Caen. Tél. 02 31 84 52 61.







