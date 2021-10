Accessibilité : Rouen dégringole au classement APF

Avec une note globale de 11,9/20, Rouen a pris la peu réjouissante 85e place (sur 96) du classement des grandes villes de France établi par l'Association des Paralysés de France (APF) dans le cadre de son traditionnel baromètre annuel de l'accessibilité. Dans le dernier baromètre, celui de 2012, Rouen était notée 14,2 et pointait à la 28e place. La chute est brutale.

C'est à propos du "cadre de vie adapté", avec une note de 9/21, que Rouen semble afficher un important retard pour l'accessibilité des personnes handicapées et/ou à mobilité réduite. La commune est notée 13/20 pour ses équipements municipaux accessibles et 15/21 pour sa politique locale volontariste. Rouen serait donc avant tout pénalisée par ses caractéristiques "historiques" : ruelles et rues étroites, centre historique, etc.

Grenoble, Nantes et Caen ont décroché les trois premières places. "À moins d’un an de l’échéance d’accessibilité du 1er janvier 2015, l’APF émet un avis de tempête ! lance l'association. Le retard pris dans la mise en accessibilité des 96 chefs-lieux départementaux est plus que préoccupant ! L’APF demande que cet enjeu primordial soit inscrit dans les programmes des candidats aux élections municipales à venir."