Cherbourg : opération de tractage du CHPC ce mardi

Après une journée d'action le 23 janvier à Caen et une prochain le 18 mars à Alençon, les militants CGT des hôpitaux publics de Basse-Normandie se réunissent mardi 18 février. Au coeur de leur mobilisation, la question du financement de la sécurité sociale et de la santé. Le pacte de responsabilité proposé par le gouvernement qui prévoit la suppression des cotisations familiales dans le budget des entrepreneurs est notamment remis en cause.

"Les services publics subissent de plein fouet la politique du "coût du travail" imposée par le gouvernement, sous l'égide du Medef. (...) Le ralentissement économique est une des causes de ce manque de ressources, tout comme les exonérations de cotisations sociales destinées à faire baisser le coût du travail et les dettes récurrentes de l'état à l'égard du régime général."

Une distribution de tract est organisée mardi 18 février aux ronds-points de Thémis et de la Glacerie de 11h30 à 13h, cela pourrait engendrer des ralentissements. Une délégation du syndicat sera reçue en mairie par la suite.