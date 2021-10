Le "Carvaval en Son" aura lieu ce mercredi 19 février à partir de 16h30, au départ du parc des Promenades, emmené par 1 char avec DJ, avec la traversée de tout le centre-ville, jusqu’à la place Lamagdeleine, où aura lieu un concours de costumes (dotations de 100 à 300 euros) et un concert.

Ce carnaval est organisé par des étudiants dans le cadre de leurs études "carrières sociales" a l'IUT d'Alençon. Il est ouvert a tous.

Antoine Hervé, l'un des étudiants, organisateurs :

Le Carnaval à Alençon ce mercredi Impossible de lire le son.

Ce carnaval s’achèvera par un concert du groupe The Hypes, Place Lamagdeleine à partir de 19h, et par un "after" gratuit au Bayocos.