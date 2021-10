Ils parlent aux abeilles au rucher-école de Mondeville

Elles sont des milliers d'abeilles à virevolter autour de la douzaine de ruches qui constituent le rucher-école de l'association Abeille normande du Calvados (ANC). Déjà, elles préparent l'hiver et fabriquent le miel qui assurera leur survie. ' Chaque année, nous récupérons en moyenne 10 kg de miel par ruche, soit le surplus de leur production ”, commente Emmanuel Baruchello, vice-président de l'ANC qui gère ce centre de formation unique dans le département.



Près de 300 membres

Il s'agit avant tout d'une école qui compte cette année 43 élèves de niveaux différents. Ici, le moniteur explique, l'apprenti pratique. “ On n'est pas là pour faire de l'apiculture intensive, mais bien pour faire découvrir l'abeille dans le cadre d'un loisir ”, affirme d'emblée Gilles Philippe, responsable du second site du rucher-école, basé lui à Croissanville et réservé aux classes de perfectionnement. Une dizaine de cours est étalée sur six mois, d'avril à septembre, avec deux séances théoriques en février et mars pour présenter les particularités de cet insecte très social.

Pour prendre part aux différentes activités de l'association, il suffit de régler la cotisation de 10 euros et d'apporter son matériel de protection, soit une simple combinaison. La centrale d'achat de l'ANC se charge d'ailleurs de faire des commandes groupées pour obtenir des prix très intéressants. “ Ici, les élèves ont de 7 à 77 ans puisque certains viennent avec leurs enfants ”, souligne Emmanuel Baruchello.

Abeille normande du Calvados compte près de 300 membres, alors que le département enregistre environ 500 apiculteurs qui s'occupent régulièrement d'abeilles dans le fond de leur jardin. Seuls six d'entre eux exercent cette activité à titre professionnel. Mais tous ont en commun le même désir : protéger l'abeille normande. Avis aux amateurs.



