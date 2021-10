Les plaintes de la famille après le drame d'Audrieu

Les parents de la victime ont porté plainte contre la SNCF et la mairie d'Audrieu, puis ont souhaité le faire contre Réseau ferré de France (RFF) qui gère notamment la signalétique. Cette dernière avait justement été refaite à la halte d'Audrieu il y a peu. Pour Yannick Dubos, chef du service projet d'investissement chez RFF, il s'agit ' en quelque sorte d'une responsabilité partagée puisque la SNCF gère les trains et Réseau Ferré de France s'occupe des voies ”. De leurs côtés les syndicats CGT et Sud Rail affirment avoir “ signalé à de nombreuses reprises ces passages dangereux ”. Yannick Dubos assure lui, qu'il n'a “ pas eu d'éléments à ce sujet là avant le drame ” et que “ le passage est conforme à la réglementation ”.



